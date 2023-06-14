Kiké Hernández is no longer the everyday shortstop. Pablo Reyes will fill that role likely until Chang is ready. Hernández will shift to second/center when needed. Also, Adalberto Mondesi (knee) has been shut down from all baseball activity for now. — Julian McWilliams (@byJulianMack) June 13, 2023

紅襪內野傷員陸續歸來，代班游擊手賀南德茲（Kike Hernandez）可以稍作喘氣，總教練柯拉（Alex Cora）今（14日）賽前接受訪問表示，賀南德茲不會再是紅襪先發游擊手，未來將定位為工具人，此外騰納（Justin Turner）將會長時間取代卡瑟斯（Triston Casas），接管一壘防區。

昨役紅襪2度出現守備失誤，「肇事者」正是賀南德茲以及卡瑟斯，兩次Play最終都丟掉分數，導致球隊吞敗，這讓柯拉忍無可忍，今賽前宣布調動先發守位，且並非懲罰性而是長久調度，試圖改善球隊開季以來始終不穩定的防守。

今天與洛磯的比賽，瑞耶斯（Pablo Reyes）擔任先發游擊，騰納扛起一壘防區，卡瑟斯則接下指定打擊工作，柯拉認為這是目前紅襪最佳的防守陣容，「如果有一本關於棒球的書，第一條準則一定是防守致勝，這是最基本的要求，當你給了對手超過27次的出局機會時，他們就會獲利，可以回顧過去這十幾天，我們守備出現失誤時，奉送對手額外的分數。」

《波士頓論壇報》麥威廉斯（Julian McWilliams）推文提到，瑞耶斯將會持續擔任先發游擊手，直到張育成準備就緒。張育成在游擊防區擁有高評價，不過最近因為手腕反覆痠痛，暫緩小聯盟復健任務，將至少需要10天恢復期，才能重新回到場上。