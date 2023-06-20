桃園市中壢區43歲黃姓男子，19日晚間在觀音區因騎車時邊玩電擊棒被警方攔查，員警盤查過程中眼尖發現男子騎乘的機車前置物箱，有2支裝有毒品海洛因的注射針筒，警方立即將男子逮捕，全案依毒品罪及社會秩序維護法送辦。

桃園中壢一名男子19日晚間在觀音區邊騎車邊把玩電擊棒，被警方攔查。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

大園警分局指出，新坡派出所警員廖僩文19日晚間8時許，巡邏行經觀音區忠愛路一段時，看見一名男子邊騎車邊把玩電擊棒，電流產生的閃光及滋滋聲響，引起員警注意，隨即上前攔查。

桃園警方19日晚間在黃男機車上找到2支裝有毒品的針筒。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

男子在盤查過程中神情慌張，表示電擊棒是自己做的，隨身攜帶只是用來防身，員警查詢其身分得知他是列管的毒品人口，經檢視其機車前置物箱，發現裡面藏有2支注射針筒，針筒內還裝著一級毒品海洛因的粉末。

男子對於吸食及持有毒品一事坦承不諱，警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，而男子攜帶電擊棒的行為，另依社會秩序維護法裁罰。

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