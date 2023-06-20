¡¡¡El 5to hit de Arráez en el juego para llevar su promedio de vuelta a .400!!! 🤯 pic.twitter.com/Kusu4CIH1s — MLB Venezuela (@MLBVenezuela) June 20, 2023

邁阿密馬林魚開路先鋒阿萊斯（Luis Arraez）20對戰藍鳥繳出「單場5支5」的完美表現，打擊率重新站上0.400。阿萊斯去年在雙城以0.316的些微領先摘下美聯打擊王，今年他轉隊馬林魚，有機會成為1900年以來首位連續拿下美聯與國聯打擊王的球員。馬林魚此戰敲出19支安打，終場11比0痛宰藍鳥。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）上季有機會摘下打擊三冠王，不過他季末追逐全壘打紀錄，以揮大棒為主，打擊率最後跌至0.311而不敵阿萊斯。雙城今年初「1換3」把阿萊斯賣給馬林魚，結果阿萊斯打得比上季還要猛。去年阿萊斯只在開季4場保持4成打擊率，今年他已經維持38場4成打擊率。

名人堂球星泰德威廉斯（Ted Williams）1941年以0.406摘下美聯打擊王之後，大聯盟至今未出現「4割男」。威廉斯是生涯達陣500轟的重砲手，能有這種打擊率當然是不折不扣的怪物了。相較之下阿萊斯5年來只累積16轟，屬於技巧型的打擊大師，此戰「5支5」全部都是一壘打，更是本季第3度「5支5」。

馬林魚今年打出重振聲威的氣勢，42勝31負在國聯東區僅次於勇士，勝率5成75高居國聯第3。如果不算2020年縮水球季，馬林魚前一次例行賽5成勝率要追溯到2009年，那時候還叫做佛羅里達馬林魚。