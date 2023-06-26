OFFICIAL: The Angels have acquired INF Mike Moustakas from the Colorado Rockies in exchange for minor league RHP Connor Van Scoyoc. pic.twitter.com/RgZ9Z27sCu — Los Angeles Angels (@Angels) June 25, 2023

天使前一戰25比1狠狠打爆洛磯，賽後隨即出現一樁交易，洛磯把內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）賣到天使，換來小聯盟投手Connor Van Scoyoc。穆斯塔卡斯被賣掉和打敗仗沒有關係，天使本來就內野空虛，上周還拿兩位小聯盟投手去交換大都會的內野手艾斯寇巴（Eduardo Escobar）。艾斯寇巴加盟天使之後的首戰就是幫忙屠殺洛磯。

總計天使的內野缺員多達4位，安森尼阮棟（Anthony Rendon）、內托（Zach Neto）、厄薛拉（Gio Urshela）都掛傷兵，厄薛拉因為骨盆骨折可能球季報銷。阮棟即將回歸，但他的傷病史難以讓人放心，另還有沃許（Jared Walsh）本季狀態急遽下滑，28場打擊率僅0.119，被下放3A調整。

Shohei Ohtani with an RBI triple and the #Angels are on the board. Down 3-1 in the sixth. pic.twitter.com/6eRHnWUnIe — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) June 25, 2023

天使與洛磯26日進行系列賽最終戰，天使可能前一戰打累了，這場洛磯4比3險勝。雖然前役輸得很難看，洛磯仍以2勝1負贏得系列賽。天使左投安德森（Tyler Anderson）6局失3分繳出優質先發，他退場時落後1分，洛磯第7局添加保險分，最後安德森承擔敗投。

大谷翔平6局上擊出反方向強勁平飛球，撞到中外野和左外野之間的圍牆，大谷拔腿狂奔，成為精采的三壘打，有1分打點，本季第4支三壘打。此戰4打數2安打，打擊率略升到0.297，攻擊指數重回1.000。