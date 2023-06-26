只因被看一眼就動手打人！新北市土城1名李姓男子，與妻子及岳母走在路上，發現路上一名吳姓男子看了他一眼，竟出手攻擊，吳男也因此反擊，警方獲報到場，員警到場時李男情緒仍激動、不聽勸，還不斷挑釁，甚至嗆警察「編號多少、哪個分局的」，還拿手機拍攝警察臂章編號，當場被喝斥「蹲下」。

警方表示，6月11日22時20分許接獲在新北市土城區永寧路32巷有傷害案，警方獲報到場，經了解，為28歲李姓男子與其妻及岳母步行經過案發現場時，見路邊22歲吳姓男子有瞪他，李男便上前徒手攻擊吳男，吳男受攻擊時亦有反擊，衝突中造成吳男眼角明顯些微擦傷。

李男見警方到場情緒仍激動、不聽勸，還不斷挑釁，甚至嗆警察「編號多少、哪個分局的」，還拿手機拍攝警察臂章編號，頂埔派出所所長吳承勳，當場被喝斥「蹲下」配合調查，李男慘踢鐵板。經警方控制現場後將雙方帶返所內釐清案情，雙方互相提出傷害告訴，全案依傷害罪移請偵辦。