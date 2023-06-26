俄羅斯傭兵瓦格納集團(Wagner Group)上週六從俄羅斯南部城市羅斯托夫(Rostov)撤軍，雙方也達成協議，部隊停止向莫斯科的挺進，但是也留下總統普丁(Vladimir Putin)權力弱化的疑慮。

俄羅斯政局的不穩定，導致油價在周一早盤走高，但外匯以及股票和債券期貨維持穩定。

澳洲聯邦銀行策略師Joe Capurso指出，兵變是在市場休市期間開始和結束，因此市場當時沒有立即反應。但是問題可能還沒有解決，因為如果出現新動向或惡化，對美元或日圓都有利。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，金融市場常常劇烈波動。俄羅斯入侵烏克蘭導致市場崩潰、全球金融崩潰，銀行和投資者紛紛拋出風險資產。

周六事件發生之後，一些投資人說，他們關注的是俄羅斯對美國國債等避險資產的潛在影響，以及大宗商品價格的影響，因為俄羅斯是重要的能源和糧食供應國。

道明證券(TD Securities)美國利率策略主管Gennadiy Goldberg說，如果俄羅斯高層的領導力仍存在不確定性，投資人可能流向避風港。

兵變引發了全球關注，並再度喚醒了美方的擔憂，即一旦俄羅斯國內局勢動盪，擔心俄羅斯的核武將發生什麼變化。

LPL金融的全球策略師Quincy Krosby說，市場通常不會對正在上演和不確定的事件做出很好的回應。

Krosby指出：「如果不確定性升高，美國國債會遭到搶購，黃金也會被競購，日圓在類似情況通常會上漲。

儘管事態的和緩意指市場現在可能不會做出強烈反應，但Argyll Europe的全球投資策略師Alastair Winter表示：「普丁顯然已被削弱，未來會有更多事態發展」。

SEB新興市場策略師Erik Myersson指出，大宗商品對未來的形式非常的敏感。大宗商品市場也是俄羅斯政治衝擊對全球市場的主要傳遞管道。我們可能看到烏克蘭或新興國家的資產出現波動，因為這些國家非常依賴俄羅斯的穀物或石油的供應。

Monex駐華盛頓的交易主管Juan Perez預計，匯率將對俄羅斯動盪做出反應。他表示，儘管混亂可能推高美元，日圓也會回升，投資人將對中國資產的持有更加保持謹慎。

此外，今年下半隨著俄羅斯軍隊從烏克蘭撤退，以保護自己母國的安全，投資人將轉進到歐元。