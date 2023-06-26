俄羅斯傭兵組織瓦格納集團24日發動叛亂，期間叛軍擊落多架俄軍軍機，更一路推進至離首都莫斯科僅200公里處，後在白俄羅斯調停下撤軍。而今（26）日傳出，一架俄羅斯空軍的伊留申-22M空中指揮機，疑似遭叛軍擊落，消息引發網友熱議，有人更驚呼「有夠扯的損失」。

Уламки збитого вчора російського літака Іл-22М (RF-75917), про тип якого точилися суперечки.

Це повітряний пункт управління на борту якого знаходилися офіцери з немаленькими погонами. pic.twitter.com/y8pyygEsio — Vitaliy Trubnykov 🇺🇦 (@vokinburt_avia) June 25, 2023

根據《航空安全網》（Aviation Safety Network）公布的報告所述，這架編號RF-75917的伊留申-22M空中指揮機，24日墜毀在沃羅涅日州小鎮坎捷米羅夫卡（Kantemirovka）一帶，報告並稱，該機是被瓦格納叛軍擊落，機上乘員全數罹難。

臉書軍事粉專「戰鬥情報中心CIC」今（26）日在臉書分享了該架伊留申-22M空中指揮機被擊落的消息與照片，並稱包括飛行員，可能有多達10多名高級軍官在機上，引發網友們熱議，他們的意見包括「空中管制機被擊落的案例，在此之前應該只有越戰時期的美軍 EC-121了」、「有夠扯的損失」、「瓦格納這樣都不用被處罰，真幸運」。

但有網友指出，在一段據稱是前幾天拍攝的影片中，被擊中墜落的俄機是雙發動機，與4發動機的伊留申-22M不符，其他人則回應，去年有1架雙發動機的安-26運輸機在同一州墜毀，網傳的這支影片可能不是近日錄製，而是去年那次墜機事故的。