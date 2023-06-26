在亞洲時間中午，盧布匯率跌2.1%，至1美元兌86.50盧布，稍早並觸及87.23，創下自2022年3月以來的新低水準。

對歐元跌2.2%，至1歐元兌94.37盧布。對人民幣下跌2.1%，至11.95盧布。

由普里格津(Yevgeny Prigozhin)領導的俄羅斯傭兵從俄國南部的Rostov市撤軍，雙方達成的協定，停止向莫斯科的進軍，但是外界對總統普丁(Vladimir Putin)的權力穩定產生了質疑。

盧布在周末沒有進行交易，各銀行提供的匯率遠高於官方匯率，對美元來到90盧布以上。周一莫斯科交易所的正式交易將在亞洲時間下午3點開始。

全球投資人都在關注這場已經流產的叛變，其引發的連鎖反應，一些投資人可能會轉向美國政府債券和美元等避風港。

俄羅斯主要出口產品的全球基準、布倫特原油目前上漲0.2%，至每桶74.03美元。