亞特蘭大勇士斬斷紅人12連勝之後，一壘手歐森（Matt Olson）隔日又轟出本季第25號全壘打，以7比6再勝紅人，2勝1負贏得系列賽，同時搶下例行賽第50勝。歐森以25支全壘打暫居國聯全壘打王，與美聯的大谷翔平並列大聯盟最多，並以60分打點暫居國聯打點王（大谷61打點）。

先前的國聯最多轟是大都會阿隆索（Pete Alonso），但是阿隆索前陣子受傷，歐森則是近7場狂敲6轟，單是對紅人系列賽3戰就有4轟，包含1次單場雙響炮。阿隆索傷癒回歸後，差一點就能追回來，他與歐森同日轟出全壘打，目前24轟暫居國聯第2。

歐森原先是運動家的當家一壘手，生涯3度達陣單季30轟，本季若無意外也能達陣。運動家進入徹底擺爛的模式，去年開季前「1換4」把歐森送去勇士，他獲得勇士8年1.68億美元合約。

白襪隊外野手羅伯特（Luis Robert）對紅襪系列賽進帳3轟，總計21轟暫居美聯第2。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）腳趾韌帶受傷可能長期缺陣，停在19轟，幾乎已退出今年全壘打王競爭。在這幾位重砲手之中，歐森打擊率0.236、阿隆索0.226都不高，大谷翔平0.297非常優異，長打與技巧兼備只有受傷前的賈吉（0.291）能相比。