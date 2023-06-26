網紅「館長」陳之漢及其夥伴26日宣布，以司法及居住正義為訴求，將於7月16日在凱道舉辦「公平正義救台灣」活動，並邀各政黨參加。民眾黨台北市議員林珍羽認為，第三勢力在拓展票源上不能走藍綠老路，而居住正義跟司法改革關乎全民權益，因此不分黨派都應該上街頭。至於士林大同立委選戰幫誰站台？她強調黨主席柯文哲的魅力很難外溢給其他人，民眾黨支持者也是看理念是否相同，選民自然會看得清楚。

「我覺得我這次比較特別一點，因為王世堅跟游淑慧剛好有議題是在我的選區！」林珍羽26日在《新聞大白話》表示，大家就會問說：那林珍羽妳到底支持哪一方？但還是要跟大家說，其實民眾黨的支持者以及柯文哲的支持者，不會因為她們任何一個人去替誰站台，他們就會投給他！

林珍羽提到，這些選民會看的是你的理念跟你的價值，還有提出來的政見，有沒有符合、與民眾黨、柯文哲支持者的理念有沒有相同，如果有相同，選民自然而然會看得很清楚。但如果這兩位候選人為了要爭取更多選票，而傷害到民眾黨，支持者也顯而易見會看得出來。

「大家都清楚知道，柯文哲他的魅力、個人特質是很難外溢去給其他人的。」林珍羽指出，2024總統大選對民眾黨來說，在票源拓展上面，真的沒有辦法去走藍綠兩大政黨的老路，走他們的老路對民眾黨相對是沒有那麼多優勢的。但是對這次716要不要上街頭？如果你重視居住正義、重視司法改革，其實不分黨派都應該要上街頭，因為這兩件事是關乎到我們台灣所有人的權益。