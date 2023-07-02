台北市第二選區士林、大同現任立委何志偉2日上午舉辦「新動力信賴台灣後援會」成立大會，力挺總統參選人賴清德，卻不見士林、大同立委參選人王世堅身影。王世堅指出，沒有受邀不能成為不速之客，但初選後再有恩怨瓜葛，只是徒增紛擾，他唯一的錯就是參加初選而且贏了。

王世堅指出，士林、大同很多民眾都有聽到大會消息，也有接到動員，他當然知道，但並沒有接到邀請所以沒有出席，不能當不速之客是基本禮貌，但有邀請一定到。

他表示，初選過後難免有情緒，但他個人並沒有情緒可言，這次唯一的錯就是參加出選而且贏了，但該怎麼辦由黨中央決定，也已經多次表達善意，且有許多沒說過的話，被別的政黨見縫插針，而在初選過程中被打、被攻擊，遠多過他簡短回嘴的2句，回嘴難免會有氣話，稱呼何是「小惡魔」，同樣也是被打而回嘴。

他解釋，登記初選時的第一句話，「我信賴但是不信邪，所以我今天來了。」不信邪並沒有指涉任何人，只是不信客觀環境、主觀高層來勸阻，這件事黨中央看著辦，不是個人可以解決。但比賽要開始了，如果先前黨鞋子穿錯腳，趕快把鞋子穿好，接下來要鳴槍起跑，就是展現黨中央決定的時候。

王世堅喊話，他前後一致、表裡如一，這些話願意道歉，情急之下確實有不禮貌的回嘴，但完全沒有提到何的生父，也沒有攻擊何志偉支持者。希望這件事到此為止，要和平相處就應該不再談論枝節，選舉4年，朋友一輩子，何還年輕，來日方長，未來還有政治理想要實現，如參選台北市長等更高位階，不必初選後再有恩怨瓜葛，徒增紛擾。

媒體追問，是否認為黨中央整合不夠力？他回覆，不敢評論，幾個選區提名的參選人都心有戚戚焉，也都很清楚，小雞要靠自己努力，母雞有自己要忙的事。當然希望賴清德能更支持他，但個人選舉不會為難賴，他是最年長的小雞，本來就要靠自己。