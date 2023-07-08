國際天后李玟（CoCo）日前驟逝，傳出她想不開的其中一個原因是婚姻觸礁，和兩個繼女也處不好，婚變時對她不聞不問，而Bruce的兩個女兒Rachel和Sarah在李玟過世後緊急關閉了社群帳號，但有網友透露，半個月前曾在餐廳遇到李玟繼女，對方對李玟大力推崇，說：「我知道，她很棒」，母女關係似乎沒有想像中的差。
李玟12年前風光嫁給身家90億的Bruce，並舉行6億世紀婚禮，婚後李玟成為Rachel和Sarah的繼母，她受訪表示自己沒有想取代她們媽媽的念頭，只希望當她們的好朋友，陪孩子聊天講心事，希望兩個女兒總是開開心心的，未料，近年Bruce常傳出緋聞，Rachel和Sarah傳出沒有站在李玟那方。
本月5日Bruce發出李玟的訃聞，形容她是「摯愛的妻子」、「親愛的家人」，引來兩極評論，網友也發現，李玟過去曬出和Rachel和Sarah的合影，有標註兩個女孩的帳號，如今這兩個帳號不是被刪除，就是被他人改用，而Bruce被證實有回香港見李玟最後一面，Rachel和Sarah的行蹤則不得而知。
近日，有網友在小紅書分享半個月前在Notting Hill（英國諾丁丘）的餐廳遇到李玟的繼女Rachel，Rachel主動問網友是不是大陸人，接著直接用中文跟他交談，表明身分是李玟的女兒，小時候在香港生活，除了中文也會講粵語，網友當時不明白李玟為何有白人女兒，「然後她（Rachel）解釋是繼女，父母剛離婚」，網友稱讚李玟是了不起的歌手，Rachel一臉自豪說：「我知道，她很棒」，對照如今李玟過世，讓網友相當感慨。
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