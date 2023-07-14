（影片 / WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

為強化停讓保護行人措施，不讓台灣陷入「行人地獄」的惡名，《道路交通管理處罰條例》修正案新法於6月30日正式上路，若汽、機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元；雖然立意良善，但亦同時掀起部分對立輿論。日前，一名網友發文展現其開車路上溫馨一幕，他表示自己平時開車皆行禮讓，但這還是第一次被路人大哥比大拇指點讚，其他網友看到後紛紛留言讚歎，「就應該像這樣互相禮讓，社會才會變更好」。

一名駕駛日前於「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」發佈一則行車記錄影像，畫面顯示，當時他正行徑北市松山區八德路四段的巷口，雖然未見巷子出現行人號誌、斑馬線，但他仍禮讓路人先過馬路。路人大哥見此狀，一度停下腳步確認情況，確定該名駕駛停車禮讓他先過時，於是向他豎起大拇指，比讚致以謝意。

該名駕駛強調，他平時開車皆一貫禮讓路人先過，亦表示自己再多等一下並不會花多少時間，而此次比較驚訝的原因在於，他這還真是第一次禮讓路人後，被路人「第一次被比讚」。

眾網友眼見台灣交通路上難得出現如此溫馨一幕，紛紛熱烈於底下留言「這個社會真的需要一個自主有禮貌的環境」、「就是要這樣互相禮讓，社會才會變更好」、「這樣互相的感覺真的很好，希望不要又有留言說什麼義務不義務，交通退步」、「其實這樣互相真的很開心，停讓行人，他們有跟我點頭或是揮個手，我都覺得心暖暖的」。