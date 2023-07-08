天后李玟（CoCo）2日輕生送醫，急救三天仍宣告不治，享年48歲，噩耗曝光後震驚演藝圈，據悉，她逾40億的遺產將全數留給高齡86歲的母親，自幼與她感情極佳的兩位姊姊似乎分毫未得。對此，天王劉德華被問及此事時給出回應。

李玟曾在節目上獻唱電影《天若有情》的主題曲，為了重現經典一幕，還特別穿上白紗登台演出，而她在受訪時更自爆：「劉德華其實是我的初戀」，語畢，忍不住大笑，羞怯表情全寫在臉上，接著大讚劉德華在劇中騎摩托車的樣子特別帥，很想當劇中吳倩蓮的角色。而她透露放學時，會有個男生特別騎車接送，當下有種初戀的感覺，不過隨即強調：「但心裡面是想著華仔的」，可見劉德華一直以來都是她的「夢中情人」。

李玟曾在節目上表示「劉德華是自己的初戀」。（影片／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel ）

劉德華近來被問及李玟驟逝的消息，他表示李玟在家人心中充滿著正能量，從小和母親及姊姊們相依為命，從她的微博動態可以看出最常提到母親，雖然自幼就相當聽母親的話，無奈這次食言了，至於李玟留下逾40億的遺產，為何獨留給年邁的母親，劉德華表示李玟心中始終以母親為重，她也相信把錢留給母親，一定會幫她處理得相當妥當。

劉德華表示李玟把遺產全留給母親，是相信她能處理妥當。（圖／中時資料照）

如今傳出李玟死因不是輕生，是在救護車上嘔吐後，被嘔吐物卡進肺才窒息身亡，如今得等解剖官相驗遺體才能釐清真相，對此，二姊李思琳呼籲外界不要隨意猜測死因，一切要等法醫公開才能論定。

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