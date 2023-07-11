天后李玟（CoCo）日前輕生驟逝，享年48歲，留給外界許多遺憾與問號，回顧她過去縱橫歌壇近30年，還是受邀到奧斯卡典禮開唱的第一位華人歌手，可說是人生勝利組。但名嘴呂文婉認為巨星的背後都有不為人知的血淚，像李玟這麼會跳舞，舊疾復發應該是壓垮她最後一根稻草，至於近年婚變觸礁的傳聞，可能只是催化劑。

呂文婉近日在《新聞挖挖哇》談李玟過世的消息，就她對李玟的觀察，丈夫的緋聞可能讓李玟的人生拼圖少了一塊，但因為她是女戰士性格，便轉而將精力放在工作上，如果大家有印象的話，2016年前有段時間李玟一度因為婚姻淡出螢光幕，後來才傳出其實是她嗓子出問題，無法唱歌只好養病。

呂文婉談李玟生前最大打擊。（圖／中時資料照片）

呂文婉表示，她完全同意其他來賓所說的，李玟其實是非常需要舞台的人，也是她人生拼圖最重要的一塊，「一個女人的婚姻固然重要，但如果有另一塊拼圖更加發光發熱，它就是一個移情，它是一個寄託」，但當這塊都被消失拿掉後，李玟內心的崩潰可想而知。

【精華版】李玟48歲輕生真相！呂文婉淚訴秘辛震撼人心！

為了重回舞台，呂文婉說李玟做了非常多的努力，一首首歌都重新練習，甚至唱得比前更好，才使她實力更上一層樓，復出後在歌唱節目中得到好成績，未料去年舊疾復發、婚姻的不協調再度讓李玟陷入低潮，呂文婉認為比起婚姻，舊疾復發是真正壓垮李玟的最後一根稻草，主持人也同意，表示：「對她來說就像將軍已經沒有戰場了」。

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