曾以風飛沙、海海人生等歌曲走紅的台語歌壇大姐大陳盈潔，教唆大姐以妹妹名義簽發本票，向邱姓友人借款，最高法院駁回陳的上訴，依教唆犯偽造有價證券罪將她判處3年2月徒刑，未扣案犯罪所得43萬200元沒收，陳盈潔須入獄服刑。

現年69歲的陳盈潔以要在廈門從事演藝事業為由，在2011年向邱男商借200萬元，後來再加借280萬元，邱希望能有人作保，陳女就和姊姊陳乃嘉討論後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，邱事後追債時發現陳盈潔教唆偽造本票，憤而提告。

陳女姊姊陳乃嘉2015年間遭法院判刑1年7月，緩刑3年確定，檢方認定陳盈潔與陳乃嘉是共犯，因此依偽造有價證券罪嫌起訴她，台北地方法院將陳女判刑3年2月，但台灣高等法院改判無罪遭撤銷後，高院更一審改判1年8月，緩刑4年，最高法院又撤銷發回更審。

高院更二審依證人之證述及卷內客觀事實，認定陳盈潔確有構成教唆犯偽造有價證券罪，她辯稱她對陳乃嘉為情緒性言語，並無教唆偽造有價證券之意，不足採信。

更二審認為，陳盈潔因本案獲有110萬元的犯罪所得，扣除已返還之66萬9800元，餘額43萬200元應予沒收，且考量陳的責任、犯罪動機及犯後態度等，判刑3年2月，陳女提上訴，遭最高法院駁回定讞。