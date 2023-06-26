第二屆2023杏輝宜蘭馬拉松今日下午5點開始接受報名，預計11月25日正式開跑，甫奪下突尼西亞WTT挑戰賽混雙冠軍的宜蘭運動大使林昀儒，雖然來不及參加今日記者會，但她仍特地錄製了影片，以在地人身分邀請全國民眾熱情參與。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭是一個好山好水的地方，近年來多次榮獲消費者最愛旅行城市前三名，去年縣府和杏輝集團的努力下，把宜蘭在地優勢規劃成馬拉松的活動量點，在疫情期間仍吸引了4000多名跑友的參加。今年吸取第一屆經驗，將杏輝馬拉松再升級，參賽選手將跑在蘭陽溪上迎接日出、遠眺龜山島，收納一季的芒花搖曳，還能將梅花湖的湖光山色盡收眼底，更能享受到大自然提供的養分。

杏輝總經理白友烺說，今年除了有5公里休閒組、11公里挑戰組、21公里半程馬拉松與42公里全程馬拉松四個組別外，還特別增設了醫事人員組，希望鼓勵醫事人員平日在照顧民眾健康的同時，也能追求自我的健康生活，歡迎全國民眾能夠享受生活跑出健康。