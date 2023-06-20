演藝圈的「Me Too」風波越炒越烈，繼先前許傑輝性騷引退後，近日宥勝、黃子佼等人都中箭落馬。對此，一名網紅名為「小紅老師 Anissa」今(20日)凌晨發文，表示曾被「許老師」摸屁股、遇到「黃汁蕉」約拍「藝術裸照」，更點名過去曾因遇到性騷擾，向一名N男星求助，沒想到她以為得救後，對方竟拋下一句話：「那經紀人也不看看他的地位，我都還沒吃到，他怎麼可以先吃！」

「小紅老師 Anissa」稍早發文，表示自己是台南人，過去有段時間要北上到台北錄影工作，每次回台南都報喜不報憂，事實上遇到的離譜事情一堆，有回遇到某球員的經紀人問要不要一起搭計程車分擔車資回家，上車後對方卻改稱要去士林夜市，說要討論未來合作方案，她傻眼但也不好意思拒絕。

沒想到該經紀人到了夜市後，沒有照自己所說的去逛夜市，反倒要求開房，「小紅老師 Anissa」逃出後，特別感謝當時幫忙她的藝人們，其中包括N男星，隨後N男星打給她，小紅老師因為「對方救過她」沒想太多，未料N男星下秒開玩笑說：「那經紀人也不看看他的地位，我都還沒吃到，他怎麼可以先吃！」接著趁紅燈時身體靠過來親她，鹹豬手甚至伸到小紅老師的底褲，讓她當下很想跳車。

小紅老師說，接著N男星又把她載到公園，逼她坐他腿上，接著上下其手，直到N男星結婚後，小紅老師以為對方已經收山了，沒想到偶爾還是會收到N男星用戳戳我功能跟她打招呼，讓小紅老師氣到發抖，最後強調：「幕前幕後一樣黑」、「電影圈的我還沒講」。

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