What a play...by the Frosty Beverage?



That's right, a foul ball landed perfectly in a cup of beer at Great American Ball Park during the first inning.@Reds | #Reds pic.twitter.com/GqE3hlJQtK — Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) June 19, 2023

辛辛那提紅人20日在主場寫下球隊11年來最長的9連勝，受傷回歸的大哥瓦托（Joey Votto）擊出本季首轟與致勝安打，紅人5比4逆轉勝。場邊還出現一個神奇的鏡頭，首局上洛磯打者麥克曼（Ryan McMahon）打成界外，這顆飛進觀眾席的球不偏不倚掉進某位球迷的啤酒杯裡！

「接殺」界外球的啤酒杯就只是一般杯子的尺寸，麥克曼簡直比高爾夫球選手還厲害。更神奇的是這個「一桿進洞」的鏡頭去年5月也在此發生過（大美利堅棒球場），小熊打者瑞瓦斯（Alfonso Rivas）把界外球打進紅人球迷的啤酒杯，球就卡在杯子裡，那位球迷舉起酒杯獲得觀眾掌聲，當場把剩餘的啤酒喝完。

瓦托上季因傷提前報銷，休養到今日才正式回歸，他5局下轟出陽春全壘打，獲得全場觀眾歡呼。洛磯6局上連續安打搶下3分，該局下半又是瓦托在滿壘時適時安打送回兩分，紅人5比4逆轉戰局。

紅人總教練貝爾（David Bell）稱讚說：「瓦托受傷時仍設法維持和球隊的連結，講到融入球隊，最好的方法就是拿出表現來。」瓦托2002年選秀被紅人隊選上，至今21年都沒有轉隊，例行賽累積出陣1992場。瓦托表示今年最大心願就是幫助球隊重返暌違11年的分區冠軍，正好同日釀酒人遭到響尾蛇痛宰，讓紅人在此戰勝利之後順利篡位國中龍頭。

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