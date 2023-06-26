瓦格納集團首領普里格津24日宣布為「正義而行軍」，帶領麾下2.5萬名瓦格納戰士討伐俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），兵變最終以戲劇性的方式告終。蕭依古在兵變發生期間一直神隱，外界盛傳蕭依古可能會因此下台。直到俄國防部26日發布消息稱，蕭依古在「烏克蘭特別行動進行區」視察了西部軍隊的前進指揮所；這是蕭依古在瓦格納兵變後首露面。

Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск, сообщили в Минобороны:https://t.co/8tlaeANz9O



Видео: Минобороны России/ТАСС pic.twitter.com/yfhGOsAzSM — ТАСС (@tass_agency) June 26, 2023

據《俄羅斯衛星通訊社》援引俄國防部消息稱，「在指揮所，俄羅斯防長聽取了集團司令有關當前情況、敵人行動的性質和俄軍在主要戰術方向遂行戰鬥任務的報告。」該消息稱，「俄羅斯國防部長與集團首長舉行了會議，會上指出了在集團任務區戰術方向上，發現和擊毀敵人軍事技術裝備和人員集結地的高效性。」

俄國防部還稱，國防部長向特別行動區西部軍隊集團首長，下達了積極實施偵察，以提前揭露敵人的計劃和制止其在遠離戰鬥接觸線的地方實施這些計劃。消息指出，「蕭依古特別提請注意組織對參與特別軍事行動部隊的全面保障，並建立起人員安全部署的條件。」

另外，俄羅斯官媒《塔斯社》也在推特上發布了蕭依古現身活動的影片。蕭依古如今現身，似乎意味著俄羅斯總統普丁沒打算現在開除他，俄媒的報導也似乎為蕭依古的離任闢謠。