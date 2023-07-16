紅襪總教練柯拉（Alex Cora）的調兵遣將方式獨特，「國防部長」張育成前役對小熊轟出陽春炮的時候，就有球迷推文揶揄「柯拉下一戰要讓張育成坐板凳了」，果然不幸言中。張育成16日沒有上陣，紅襪挨了貝林傑（Cody Bellinger）石破天驚的滿貫轟，小熊10比4大勝。

儘管回歸不久的張育成需要更多打席，柯拉仍表示會尋找機會給「基凱」賀南德茲（Enrique Hernandez）先發。此戰賀南德茲擔任先發游擊打第九棒，前一戰替補上陣的阿洛尤（Christian Arroyo）改為先發二壘手。

紅襪左投派克斯頓（James Paxton）3局下觸身球加四壞球連投3個保送，小熊兵不血刃弄成滿壘。霍納（Nico Hoerner）安打攻下第1分，鈴木誠也敲了內滾，這球該是雙殺打，但紅襪三壘手狄弗斯（Rafael Devers）傳本壘失誤白丟1分，鈴木溜上一壘。霍納、鈴木雙盜壘得逞，派克斯頓又投了四壞保送，小熊再次滿壘。貝林傑揮空第1顆切球，成功咬中第2顆四縫線，中外野的滿貫全壘打！

第3局紅襪提前換投手，小熊威斯頓（Patrick Wisdom）第4局又補了兩分彈，助隊斬斷紅襪6連勝。由於小熊戰績不佳（43勝48負），此戰勇奪第10勝的先發投手史卓曼（Marcus Stroman，自責分率2.88）已經做好月底被賣掉的心理準備，但他很喜歡小熊，如果真的被賣，他表示日後想以自由球員身分回歸。