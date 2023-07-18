一名男子向莫斯科紅場的列寧陵墓投擲裝著燃油的瓶子試圖縱火，不過瓶子未破，沒造成傷害，男子隨後也被附近的警衛逮捕。

俄國官媒塔斯社報導，警方發言人說，「這起事件發生在昨晚10點左右。一名看上去精神不正常的男子走近列寧陵墓，並扔了一瓶易燃液體。」

In #Moscow police have arrested a 37 year old man for trying to set fire to the Lenin Mausoleum



Media name him as Konstantin Starchukov of Chita. He's said to have thrown a Molotov cocktail last night but there was no damage. They also say he was arrested near the Kremlin in May pic.twitter.com/YVFjzm4QPK — Tim White (@TWMCLtd) July 18, 2023

他補充說，燃燒瓶沒有爆炸，因此列寧墓沒有受到任何損壞。

有些媒體說，這名男子名叫康斯坦丁•斯塔丘科夫(Konstantin Starchukov)，據說他發動這種個人式的抗議活動，已經有一段時間了，他在今年五月份也因類似的抗議活動而被警方逮捕。

警方將以「藐視國家尊嚴罪」起訴他，為加重罪則，正在研究是否可以對他提起「流氓罪」，以形成刑事訴訟。

列寧是蘇維埃國家的創始人，在俄國近代史上極有爭議，至今也是評價兩極。蘇共為了形塑對列寧的個人崇拜，在列寧死後將其進行防腐處理，如今已成為紅場的主要旅遊景點之一。列寧的帶頭示範，也影響到其他共產主義國家，包括毛澤東、胡志明、金日成、金正日，最近一位死後防腐人處理的國家元首，是委內瑞拉前總統查維茲。