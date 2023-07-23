大陸湖北省武漢市一名26歲男子，今年5月3日晚間10時許在搭地鐵時，自稱想加陌生女子微信，卻因不慎碰到對方大腿被報警送辦。事後男子不服，提起行政覆議，竟還引用「竹林七賢」、「諸葛孔明」等古人典故，寫了千字文投書當地媒體辯解，但遭警方打槍。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，男子在地鐵2號線江漢路站開往螃蟹呷站車廂內，動手摸了陌生女子大腿，後因對方氣炸報警，被以「猥褻他人」為由責罰行政拘留10天。此外，公安機關在裁罰書中提及，男子做出此舉是因陌生女子貌美，想占對方便宜，相關情事均有雙方陳述、申辯、影像等資料佐證。

對此，男子直呼，當時並非故意。他還寫了千字文投書，並在文中引用「竹林七賢」、「諸葛孔明」等古人典故辯解，自稱當時只想加陌生女子微信，但因車廂人潮壅擠，加上太過緊張，以致無意間與對方肢體接觸。

男子認為，警方判定此案的關鍵，在於案發前他已在地鐵車廂內待了很久，才以竹林七賢的阮籍自喻，表明自己的生活方式之一，就是喜歡東遊西逛。

之後男子遭傳喚到案，還特地帶了禮物欲送女子，「到了派出所，我才發現，人算不如天算，警方出於保護被害人的需要，只傳喚了我一個人，並且對我誤會很深。我自愧不是諸葛孔明，不能舌戰群儒，實在是拗不過。所以，我只能先退了一步，南冠十日。」

男子投書的千字文。 （圖／翻攝自微博／新浪熱點）

不過，男子的千字文遭武漢市公安局軌道交通分局街道口派出所打槍。警方直指，此案處理不具爭議和問題，偵辦期間的供述均源自本人，若男子對處分不服，可藉行政復議或法律訴訟反映。對此，男子已於6月20日提起行政覆議，隔日就被相關單位受理。

男子被當地警方處以行政拘留10天。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

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