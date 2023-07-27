詐騙集團為了取信被害人，特地製作假工作證件及匯款單。（高市鹽埕分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄16歲顏姓高中生趁暑假幫詐騙集團打工，昨天首次出任務、到指定超商拿取被害陳姓男子交付的100萬元現金時被警方逮個正著。原來，68歲的陳男前後已被騙376萬元，這次氣得報警自願訋出詐團車手。警方查出，顏男另準備取走73歲張姓婦人的200萬元現金，全案依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

陳男今年6、7月間在網路上看到一則投資廣告，聲稱只要投資現金就能獲得高額利潤。他心動了，便撥打廣告上的電話，接通後，一名自稱是投資顧問的男子向他介紹各種投資方案。陳男信以為真，陸續交付376萬元現金。

昨天下午，詐團再次打電話給陳男，要求他再匯款100萬元才能取回本金和利息。陳男覺得不對勁，因為他已經投資了這麼多錢，卻一直沒有看到任何回報，懷疑自己碰上詐騙集團，在交款前跑到鹽埕警分局七賢路派出所報案。

員警受理後並未打草驚蛇，和陳男合作釣出取款車手。他們讓陳男按照詐團的指示，在建國四路某間超商將100萬元的現金放在指定的地點。趁昨下午5時許有人出現取款時，在超商外面將其逮捕。

警方訝異，被逮捕的人是年僅16歲的高中生。盤查顏男身分時，發現他不只是負責取走陳男的錢，還有另一名張姓婦人也是他的目標。張婦也是誤信投資話術，遭騙200萬元。她的錢也是放在同一間超商的另一個地點，等待顏男取走。

顏男供稱他是高中生，在暑假期間想找份兼職工作賺點零用錢，在網路上看到一則徵才廣告，說只要當取款車手就能每次拿到1％的佣金，他不知道這是詐騙集團的工作，薪水還沒領到就被逮。

員警表示，顏男雖然不是主謀，也不能完全推卸責任，因為他參與了詐騙集團的犯罪活動還從中獲利，全案依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦，警方還要繼續追查詐騙集團的其他成員。