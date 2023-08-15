特勞登直美為24歲日德混血正妹，擁有深邃五官跟仙女氣質，一雙修長美腿也超級誘人，目前正擔任《CanCam》雜誌專屬模特以及氣象主播，未料日前去西班牙巴塞隆納旅遊時，疑似誤食引發過敏性休克，整張臉腫了起來，模樣相當嚇人，好險並無生命危險。

特勞登直美14日在社群平台表示，吃過早餐後，便去公園逛逛，沒想到走到一半，突然感到有些不適，當趕回飯店時，竟發現身體出現過敏反應。她進一步解釋，自己對食用色素過敏，因此一直以來都很小心，未料， 這次可能沒注意到早餐的香腸含有它，才會釀成如此局面。

後來特勞登直美在熟人的安排之下掛急診，抵達醫院時，臉已經腫得很嚴重，從PO出的照片可見，坐在椅子上的她身上裝著醫療設備，臉部明顯腫了起來，模樣有些憔悴，所幸經過一番治療，身體恢復了許多，得以繼續接下來的觀光行程，不過，她以自身慘痛經驗，勸告粉絲旅遊之前，得先查清楚附近有哪幾間醫院，以免發生突發事件時不知所措。

文章曝光後，粉絲湧入底下關心：「很高興妳平安無事，也很慶幸有人能幫忙妳」、「感覺妳度過很艱難的一刻，西班牙的人民真的很善良」、「我的天啊，請多多保重身體」、「吃到香腸真的好可怕，以後得更加注意」、「我們在日本等妳回來！」