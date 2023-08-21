草屯佑民醫院心導管中心數據顯示，極冷跟爆熱天氣容易誘發心血管疾病。（草屯佑民醫院提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣有抽菸習慣、癮君子熊先生（53歲）日前炙熱中午突然覺得胸口悶痛、喘不過氣，朋友讓他服用俗稱「救心」的舌下錠後叫救護車，消防員在救護車上幫他進行心電圖檢測，並將心電圖傳送給草屯佑民醫院，經醫師判讀懷疑是急性心肌梗塞，他到院緊急安排心導管手術，目前已康復出院，並穩定追蹤。

草屯佑民醫院心臟內科醫師高敏恆說，急性心肌梗塞是一種急性及嚴重的心臟疾病，成因是供應心肌的血液循環突然中斷，心肌無法得到足夠氧氣而損傷，越早執行心導管手術，則可搶救越多心肌細胞，所幸救護車上配有隨車心電圖裝置，將患者心電圖上傳供醫師判讀，把握黃金救援時間，緊急手術幫患者放置1隻支架。

高敏恆指出，今年因極端氣候關係，熱浪席捲世界各地，民眾認為冬天氣候轉冷時易發生心肌梗塞，不過根據本院心導管中心數據顯示，天氣極冷時（12至2月）確實是急性冠心症高峰期，而在天氣爆熱時（6至8月）似乎也有一波高峰。

高敏恆解釋，天氣冷時，血管收縮且血壓不穩，冠狀動脈斑塊容易破裂形成血栓，進而演變成心肌梗塞。而天氣酷熱時，溫度上升導致血液黏滯性增加、膽固醇上升、血管內皮受損，若水分補充不夠造成電解質不平衡致心律不整，或中暑脫水發生低血容休克。另忽冷忽熱或缺乏空調持續悶熱的環境，同樣會增加急性心肌梗塞風險。

草屯佑民醫院提醒，有抽菸習慣、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、腎功能不全、洗腎患者或高齡者皆屬高風險族群，要留意自己身體變化，呼籲長輩別為了省電費而不敢開冷氣，讓自己身陷險境，並多補充水分，才能降低發生心肌梗塞的風險。

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