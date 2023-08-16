基隆大武崙沙灘12日發生一天3人溺斃意外，兒科急診醫師吳昌騰表示，溺水意外頻傳，讓他回憶起那個很難忘記夏天，一名小男孩在溪邊玩溺水，急救無效死亡，媽媽緊抱著已離世的孩子不放手，痛哭「我只有這一個寶貝，他走了，我也沒法活了！」並指出每年溺水意外的兩大高峰層，為5歲以下小朋友，與15至25歲青少年。

吳昌騰近日在臉書發文，只要有水的地方，就要注意安全，並分享他心裡至今仍難忘的故事。「很難忘記那個夏天」吳昌騰說道，某一年7月的一天下午，一個小男孩溺水，EMT（緊急救護技術員）救護人員趕到現場時，孩子已經沒有了生命跡象，但家長強烈要求送到醫院兒科急診室搶救，但來到醫院兒科急診室後，醫師們也無法回天。

吳昌騰表示，小男孩的小叔叔剛從國外回來，大夥到著名某溪邊玩水，但是大人們一不留神，忘了盯著小男孩，一回頭發現小男孩已栽進深不見底的溪流漩渦中。雖然小叔叔立即跳入溪中救人，但沒能救起，打119求救後，EMT大哥迅速趕到現場，打撈出小男孩，但小男孩已經沒有氣息，送到急診室也救不回。

吳昌騰說，小男孩冰冷地躺在急救床上，小叔叔癱坐在床邊，雙手抱著頭、撕扯著頭髮，痛徹心扉地哭說「怎麼不是我掉進去了呀！怎麼不是我死了！」此時阿公扶著小叔叔，一邊哭一邊安慰兒子「你又不是故意的，想開點啊」。

吳昌騰說，媽媽在床的另一邊，抱住已經離世的孩子不放手「怎麼可能啊？剛剛還好好的，怎麼可能就走了？求求你們，再救救！我只有這一個寶貝，他走了，我也沒法活了！」爸爸則滿臉悲慟、雙眼都是淚。看到這一幕，吳昌騰開始思考如何避免這樣的意外再降臨到其他孩子身上，「或許這就是我一直堅守崗位的使命感，真的很難忘記那個夏天。」

吳昌騰指出，根據統計，每年發生溺水意外的族群有兩個高峰層，一個是小於5歲的小朋友，最常發生意外的地點是游泳池和浴缸之中。另一個高峰層就是15-25歲的青少年，而他們最常出意外的地方就是溪流、湖泊和海邊。