入選高雄市政府文化局主辦的「2023正港雄有戲」系列演出的両両製造聚團，今年將帶來深受國內外一致好評且精緻改版的作品《一字一世界－台語版》，與0～8歲嬰幼童還有他們的父母、照顧者們見面。《一字一世界－台語版》將於9月9、10日，每天10：30（0～2歲寶寶專場）、13：30及16：30（2～8歲混齡場），兩天共六場次，在高雄駁二正港小劇場演出，與親子觀眾共同體驗繁體字結構與台語聲韻之美。

2023正港雄有戲節目-両両製造聚團《一字一世界》 劇照。（圖片來源：劇照攝影 張芮瑄）

両両製造聚團作品《一字一世界》首演版本入選「2023英國愛丁堡藝穗節－台灣季」（2023 Edinburgh Festival Fringe–Taiwan Season），於2023年8月飛向國際舞台前往英國愛丁堡連演22場，和來自世界各地的親子家庭共同體驗中文繁體字的結構以及語言的聲腔韻調之美。九月回到臺灣後《一字一世界》與南部的語言環境融合，延伸發展出台語版，將於「2023正港雄有戲」系列中打頭陣演出。

高雄市文化局局長王文翠表示，正港雄有戲系列節目是為扶植高雄演藝團隊特別推出的徵選計畫，很高興看到高雄團隊帶著飛向國際的作品，回到高雄在駁二正港小劇場演出，還進一步改版帶給在地觀眾更親近和特別的視角，豐富在高雄觀賞演出的型態。

2023正港雄有戲節目-両両製造聚團《一字一世界》 劇照。（圖片來源：劇照攝影 張芮瑄）

両両藝術總監左涵潔表示，《一字一世界》這個作品啟發自陪伴孩子認識字的過程，這是寶寶成長的重要指標之一，「學會寫字」更是邁進學齡的階段性任務，這個作品讓孩子們的閱讀從2D平面轉換成劇場的3D立體空間；「字」，像符號一樣，可以像有生命一在空中漫天飛舞，自由地拼湊與創造，藉由演員的肢體、聲音、物件的使用、光影顏色的變化，展現文字的結構與意義。而舞台的設計則以大量不同材質的紙張作為主體，將2Ｄ的文字做出3D的立體感，不僅是提供聲響的來源，也是讓表演者在場上進行創作各種物件跟服裝形狀的材料。

「2023正港雄有戲《一字一世界-台語版》」將繁體文字的形成與「台語」的聲腔語韻交疊融合。而我們所熟知的「台語」最美的地方，是唸出時的語調和口氣，於是發展出《一字一世界－台語版》，同時將以往限於0～6歲的嬰幼童觀眾提升至8歲，邀請正在認識大量字彙的兒童一起進到劇場，透過演出認識繁體字奧妙的結構變化與台語聲韻的美妙之處。

2023正港雄有戲節目-両両製造聚團《一字一世界》 劇照。（圖片來源：劇照攝影 張芮瑄）