賴可在味全龍效力。（好勢媒體提供）

中職啦啦隊正妹「賴可」，除了精湛舞技加上甜美容貌，還有一手好廚藝，在IG上擁有超過10萬粉絲，但其實陽光的她卻有著身旁許多人不知道的秘密，她從小就有靈異體質，還被親近的友人稱為最可愛的「啦啦隊通靈少女。」農曆七月將至，賴可表示近期沒有直接碰上好兄弟，但總是會莫名聽見有人在耳邊說話，就是靠在耳邊講話的感覺，只是不知道在說什麼：「雖然還是會嚇一跳，但我很尊重祂們，相信不冒犯就會平安無事。」

賴可說，記得小時候921大地震那年看見明顯散發著綠光的靈魂，但因為當時才2、3歲所以記不太清楚實際的樣子，「印象最深刻的是國中同學被附身，晚自習時，家長帶廟婆來學校把人帶走，放學回家後和附身者聊即時通，另外還有一次是參加水上活動，被一個平常有在通靈的隊員說我被跟了（這是我主動詢問的）在這之前我曾兩度被朋友帶去龍山寺拜月老，當時姊妹不約而同怕我嫁不出去，但誰知道一出廟回去路上就突然明顯的頭暈想吐，站都沒辦法站，後來才知道是真的碰上了。」

賴可因為啦啦隊工作，常要跟著球隊比賽到處跑，所以住飯店一定得遵守一些「禮貌」，最基本的進門前先敲門打招呼、沖馬桶等一樣都不能少，「現在除了偶爾會聽到樓上有人在跑或門外有人在敲門，基本上都沒什麼大事朋友還會說我心臟真大顆。」

賴可因為阿嬤是很虔誠的佛教徒，平常有在燒香拜拜，阿嬤都會塞護身符讓她保平安，她不好意思地笑說：「有時候會不小心忘記，不過大部分時間都一定會放進包包裡。」賴可坦言非常不喜歡被嚇到的感覺，平時沒事不太會看恐怖片，但由於有不少親身經歷，於是最近開了YT頻道講鬼故事跟大家分享，對於馬上要到來的農曆七月鬼門開，賴可說：，「我想我們有朝一日可能也會前往那個世界，保持著互相尊重的心態，應該是可以和平相處的，雖然也有抓交替一說，但我自己沒遇過，所以不能歲便講，自己並不排斥去玩水或一些正常的活動，但一定不會去做或是挑戰任何有明確標註不可以、危險的禁忌之事，這是尊重，也是保護自己的一種方式。」