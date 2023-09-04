南韓演員尹賢旻和白珍熙2016年因合作電視劇《我的女兒琴四月》相識相戀，兩人低調交往七年的時間，先前尹賢旻在育兒實境節目中，有表示婚後一定要生女兒，並透露出想結婚的想法；怎料，正當大家看好這段感情會步入禮堂時，今（4）日竟傳出兩人感情已畫下句點，回歸同事關係的消息。

根據韓媒報導，知情人士透露，尹賢旻和白珍熙今年8月時就傳出分手的消息，目前關係已不是戀人，「由於交往時間很長，所以決定並不容易，相信也會有感到惋惜和遺憾的心情，現在作為同僚演員，希望大家對各自決定給予祝福未來的兩人安慰和一如既往的支持」。

對此，白珍熙所屬公司Andmark證實「最近確實分手了，因為彼此都很忙，關係變得疏遠，所以決定成為好的同事」至於尹賢旻所屬公司ELPARK也表示「兩人因為各自忙碌的日程關係疏遠，自然而然地分手了」。

事實上，兩人剛開始交往時有過不少爭議，當時白珍熙與朴敘俊合作電視劇《金子輕鬆出來吧！》時傳出緋聞，之後卻與尹賢旻交往遭網友懷疑劈腿，而當時的尹賢旻也才剛前女友全昭旻分手不久，且全昭旻曾在節目上爆料前男友的渣男事蹟，也被認為是在說尹賢旻。