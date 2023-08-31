峮峮（左）、白雲相處相當有趣。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》本周日（9／3）到苗栗出外景，鮮少上外景節目的白雲，為了宣傳新節目《戀愛上線中》，與在節目中擔任小天使的儀諪一起上通告，不料錄影前一晚，他因去公園吊單槓摔傷雙手，只好趕緊找兒子李宗翰一起上節目當他分身。

白雲、李宗翰父子檔和儀諪一組，當儀諪嘗試想比出歌曲〈有點甜〉的「油（有）」字，白雲卻遲遲看不懂，一旁的兒子看不下去，直接明示白雲：「你才有的。」父子互動相當有趣。

按照節目慣例，遊戲贏家可以吃東西，白雲卻連拿筷子都有問題，只好靠兒子一口一口餵食，此舉讓王仁甫有所聯想：「白雲哥這個畫面就是已經在預習了欸。」兒子也補刀一句「老年生活」。

另一關，白雲換跟峮峮一組，峮峮忍不住爆料：「白雲哥沒得選，還要（故意）問我，這（遊戲）妳會嗎？」語氣略帶懷疑峮峮的遊戲實力，2人格差配戰力不被看好，但白雲時不時就會冒出一句把峮峮逗笑，連許孟哲都覺得他們很搭。

遊戲過程峮峮努力背下許多題目，不料白雲不給力頻頻答錯，讓峮峮玩到崩潰，對著白雲喊話「加油好嗎？」《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出。