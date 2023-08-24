孫協志（左）和蔡黃汝挑戰遊戲失敗，面臨懲罰 。（中視提供）

阿喜（左起）、峮峮、徐瑋吟、木木到桃園埔心牧場闖關。（中視提供）

《飢餓遊戲》日前邀多達19位來賓錄影，創節目首例。（中視提供

中視《飢餓遊戲》開播史上頭一遭，把節目打造成大型RPG推理遊戲，邀來是元介、阿龐、阿喜、木木、徐瑋吟與主持群到桃園埔心牧場闖關，還有14位高人氣的未來少女擔任關主，多達19位來賓人數創節目首例，全新的遊戲賽制更讓主持群豎起大拇指稱讚「真的好玩」。

節目的關卡遊戲各式各樣，必須觸動到關鍵元素才能破解，藝人一開始根本就摸不著頭緒，加上關卡還有暗藏懲罰，讓困難度提高，像是孫協志、蔡黃汝因為挑戰遊戲失敗面臨懲罰，2人必須用額頭互頂橘子深蹲10下，讓孫協志的大腿簡直要炸了，當王仁甫路過見狀卻像看熱鬧：「你們兩個好浪漫。」

換王仁甫和阿龐到另一個關卡，規則要逗笑關主，王仁甫把阿龐的褲子脫下來，內褲直接示眾，阿龐原以為王仁甫只是要做「笑」果，不料褲子真的被脫掉，讓他崩潰喊：「你神經病喔，不要這樣子好不好。」

藝人闖關最後回到終點，蔡黃汝遲遲找不到關鍵物品，但提示又頻頻顯示「一直在妳手上」，讓她情急之下直接在鏡頭前上演脫衣秀，想尋找身上的關鍵物，王仁甫一看驚呼：「攝影機關起來，花花怎麼變這樣了。」《飢餓遊戲》每週日晚間8點在中視播出。