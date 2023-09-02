信用卡消費方便，還有不少優惠及回饋，有統計數據顯示，台灣20歲以上成年人口，有超過800萬人未持有信用卡；一名網友好奇問「都2023年了，通常都是什麼樣的人才沒辦信用卡？」鄉民歸納出2種極端類型的人，包括「現金夠花」及「信用不夠」的人，直言有錢人根本不需要信用卡；至於信用不夠的人則沒辦法辦。

一名網友在批踢踢發文表示，台灣有將近800萬人沒有申辦信用卡，「都2023年了，台灣還是一堆人沒信用卡」，而且市面上還一堆無卡分期業者、信貸業者，看起來商機頗大。他好奇問「通常是什麼樣的人才沒辦法申請信用卡？」

網友大致歸納出2類人不需要信用卡，包含現金夠花及信用不夠的人，「土財主都直接放整疊鈔票在口袋的」、「一個每月收租破30萬的朋友沒信用卡」、「我知道有些有錢人連保費都直接拿現金」、「理論上是不需要或沒辦法辦卡的人」。

也有網友列出信用卡消費的優缺點，「我能刷卡就刷卡欸，有回饋算起來怎樣都比付現划算」、「信用卡累積信用啊，以後貸款比較容易」、「我就單純怕被盜刷，所以一律現金。」