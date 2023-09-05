到「Oh my!原燒」消費滿千並出示「燒肉饕客萬用券」，即招待由板腱牛和干貝組成的「海陸雙拼」。(王品集團提供)

憑「燒肉饕客百元套券」可用100元品嘗到最肉的「日本A5和牛拼盤」。(王品集團提供)

中秋烤肉是台灣人喜愛的年度活動之一，王品集團旗下3大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」舉辦「中秋On肉Way」主題活動，與民同樂。即日起至10月10日，搭配王品瘋美食App前往門店用餐，單筆消費滿千送「燒肉饕客萬用券」1張。9月17日前還享早鳥優惠，消費即贈瘋點數6％回饋。累積消費2次再抽「燒肉饕客百元套券」1組，幸運兒有機會用100元享用3品牌的指定套餐拼盤，最高價值1898元，中秋大口吃肉也能省荷包。

民俗學者研究發現，中秋烤肉應該起源於民國70年代台灣經濟起飛時期，烤肉成為最能聯絡親友感情的過節方式。業界估算2021年受疫情影響，有17個縣市禁止戶外烤肉，中秋烤肉商機約是481億元台幣。而2022年疫情趨緩，烤肉商機大爆發，比前一年成長3成，上看600億元。今年豬肉、薪資等各項成本增加，整體消費金額可能再創新高，王品集團以集團採購優勢，推出「中秋ON肉Way」活動，並祭出年度最殺優惠回饋消費者。

9月17日前，民眾在「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」任一品牌消費，並出示王品瘋美食APP，即可享有瘋點數6％的早鳥回饋。即日起到10月10日，單筆消費滿千可獲贈「燒肉饕客萬用券」1張，憑券跨品牌消費可兌換指定贈菜，「最肉」送價值360元的澳洲和牛橫膈膜，「Oh my!原燒」招待板腱牛和干貝組成的海陸雙拼，「肉次方」則送上鮮美海滋味拼盤，吃得到廣島牡蠣和扇貝。

延續中秋歡聚的熱鬧氣氛，好康加碼不間斷。10月10日前，民眾到「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」任一品牌，單筆消費滿千累積2次以上，並出示王品瘋美食APP，即可抽「燒肉饕客百元套券」，每組3張百元券，憑券可用100元的超殺價格分別品嘗「Oh my!原燒」價值1898元的原燒雙人鑽切牛套餐、「最肉」日本A5和牛拼盤和「肉次方」進擊の肉套餐，預計將抽出100名肉食幸運兒。