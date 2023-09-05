以第三季前兩月營收表現，季增有望較前季成長近一成，PC／NB品牌廠庫存已降至正常水位，後續拉貨逐漸明朗，基本面趨勢轉好之下，也帶動股價同步勁揚，累計九月漲幅已達7％，投信法人亦連續四日買超，卡位產業復甦行情。

業績相較輝達黯淡 博通股價跌
華爾街續看好輝達本益比仍低 喊出目標股價1100美元
日月光攜手聯電建構CoWoS供應鏈 股價寫2個月新高
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