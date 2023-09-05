以第三季前兩月營收表現，季增有望較前季成長近一成，PC／NB品牌廠庫存已降至正常水位，後續拉貨逐漸明朗，基本面趨勢轉好之下，也帶動股價同步勁揚，累計九月漲幅已達7％，投信法人亦連續四日買超，卡位產業復甦行情。
股價、營收同創新高 義隆電領軍消費型電子
觸控IC大廠義隆電（2458）5日股價再創近一年新高，前日公布之營收也創下14個月以來新高，內外雙美，消費型電子最差狀況已過之訊號開始浮現。義隆電指出，下半年開始訂單回穩，成長動能由急單挹注。
觸控IC大廠義隆電（2458）5日股價再創近一年新高，前日公布之營收也創下14個月以來新高，內外雙美，消費型電子最差狀況已過之訊號開始浮現。義隆電指出，下半年開始訂單回穩，成長動能由急單挹注。
以第三季前兩月營收表現，季增有望較前季成長近一成，PC／NB品牌廠庫存已降至正常水位，後續拉貨逐漸明朗，基本面趨勢轉好之下，也帶動股價同步勁揚，累計九月漲幅已達7％，投信法人亦連續四日買超，卡位產業復甦行情。
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