分析師認為，材料-KY多空量能強勢向上，後市端賴營運表現支撐續揚，惟波段漲幅已高，KD值顯示超買，股價恐劇烈震盪。

材料-KY因自製醋酐成本結構改善，及絲束產能擴增出貨比重較多，漲價效益顯現，第二季營收、獲利雙創新高，上半年EPS22.72元，年增54.45％，賺贏去年並改寫新高；董事會決議上半年配發每股5元現金股息。前七月營收48.49億元，年增119％。

材料-KY表示，歐美逐步解封，免稅商店逐漸恢復，以及受惠於貿易戰與地緣政治情勢變化，還有產業龍頭停工、減產等三大有利因素影響，絲束價、量同步成長。目前訂單能見度佳，年度訂單陸續談妥。絲束產能於3、4月完成擴增，醋片產能6月擴增3,000噸，成長動能可望延續到明年。

材料-KY今年初股價還不到200元，隨著營收、獲利大爆發，股價一路攀揚，不僅榮登化工股王，5日股價連六漲，衝破千元大關，以1,090元收盤，波段漲幅達34.57％。

觀察近期三大法人以外資買進動作最積極，9月1日買超逾1,200張，5日買超達1,010張；投信8月底也連續進場買超數百張，5日小幅買超30張；自營商則是連續小幅賣超。