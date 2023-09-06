台股大型權值股普遍表現不佳，尤其台積電、聯發科及鴻海等前三大 值股今天齊步收黑，至加權指數跌53點，不過，中小型股表現相對強勢，以台灣指數公司編製的中小型A級動能50指數來看，今天逆勢上漲0.51％，表現優於加權指數跌0.32％及櫃買指數的小漲0.13％。
據統計，今天股價上漲0.3％～10％，且成交量日增10倍以上有楠梓電、台林、紅木-KY、中視、太欣、華通、安可、地球、環科、生泰、加高、元勝、虹揚-KY、艾笛森、泰金-KY、益張、天品等17檔。其中，中視爆增32倍最多。
台股中小型股活蹦亂跳，據統計，今（6）日收盤有17檔成交量，較前一天爆增10～32倍，且股價收紅，其中，楠梓電（2316）、台林（5353）、紅木-KY（8426）、中視（9928）及太欣（5302）等更強勢收漲停。
台股大型權值股普遍表現不佳，尤其台積電、聯發科及鴻海等前三大 值股今天齊步收黑，至加權指數跌53點，不過，中小型股表現相對強勢，以台灣指數公司編製的中小型A級動能50指數來看，今天逆勢上漲0.51％，表現優於加權指數跌0.32％及櫃買指數的小漲0.13％。
據統計，今天股價上漲0.3％～10％，且成交量日增10倍以上有楠梓電、台林、紅木-KY、中視、太欣、華通、安可、地球、環科、生泰、加高、元勝、虹揚-KY、艾笛森、泰金-KY、益張、天品等17檔。其中，中視爆增32倍最多。
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