台股大型權值股普遍表現不佳，尤其台積電、聯發科及鴻海等前三大 值股今天齊步收黑，至加權指數跌53點，不過，中小型股表現相對強勢，以台灣指數公司編製的中小型A級動能50指數來看，今天逆勢上漲0.51％，表現優於加權指數跌0.32％及櫃買指數的小漲0.13％。

據統計，今天股價上漲0.3％～10％，且成交量日增10倍以上有楠梓電、台林、紅木-KY、中視、太欣、華通、安可、地球、環科、生泰、加高、元勝、虹揚-KY、艾笛森、泰金-KY、益張、天品等17檔。其中，中視爆增32倍最多。