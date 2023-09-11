生達8月營收5.86億元，創歷史新高，月增3.89%、年增15.1%，累計前8月營收41.52億元，年增12.5%。國內雖屢傳缺藥潮，但生達早已開始積極分散原料來源及備貨，因此在這回缺藥潮下，反而不缺藥也搶到更多的市占率，另外，擁有生泰持股逾20%，也成為營收新動能。法人預期，今年營收、獲利可望聯袂出現雙位數的成長榮景，業績有機會再戰新高。

原料藥廠生泰挾著強心劑原料藥集中出貨，8月營收1.25億元，為歷史次高，年增31.51%，前8月營收達7.6億元，年增23.96%。生展8月營收1.69億元，年減4.7%，前8月營收12.24億元，年減0.81%

生泰強心劑用原料藥集中出貨，由於這項產品屬於高毛利率，推升8月營收為歷史次高。至於工廠重建進度，目前D廠已恢復生產，C廠在8月時完成查核，現在就等結果公文，若一切順利，9月可望出貨，將為營運再添新活水。