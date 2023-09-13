金管會統計，上半年共1294家上市櫃公司赴中國大陸以外的海外地區投資，較去年底增加5家。累計投資金額8兆143億元，較去年底增加1636億元，主因併購取得海外子公司、海外子公司營運資金需求、參與現增等，上市櫃公司均以半導體業投資較多。
投資收益方面，上市櫃公司上半年海外投資收益2812億元，雖年減達3436億元或54.99％，仍創同期第三高。其中，上市公司2571億元、年減達3463億元或57.39％，但上櫃公司241億元、年增27億元或12.62％。
證期局主秘尚光琪表示，上半年上市公司海外投資收益明顯衰退，主要受航運業、半導體業及塑膠業受通膨、升息及市場需求下滑影響所致。其中，航運業年減達2649億元、半導體業年減245億元，塑膠業轉虧60億元、年減達196億元。
而上市公司上半年海外投資收益增加前三大產業，依序為電腦及周邊設備業年增127億元、其他電子業年增41億元、食品業年增19億元。
至於上櫃公司上半年海外投資收益增加前三大產業，依序為半導體業轉盈43億元、年增54億元，生技業及光電業雙雙年增17億元。減少前三大產業則為電子通路業轉虧9億元、年減12億元，其他業年減11億元、鋼鐵業年減10億元。
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