金管會公布上市櫃公司最新海外投資概況，2023年上半年海外投資收益2812億元，雖年減達3436億元或54.99％，仍創同期第三高。其中，上市公司海外投資收益年減達3463億元或57.39％，但上櫃公司則年增27億元或12.62％，表現明顯不同調。