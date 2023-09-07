李姓男子去年與一名女子相約在台南市汽車旅館性交易，他在奶茶中摻入「迷姦水」，趁她喝下後失去意識加以性侵並強盜財物，最高法院駁回李的上訴，考量他犯後坦認全部犯行，依強盜性制性交罪判處有期徒刑10年6月定讞。

去年1月27日凌晨李男透過網路以性交易為名，與一名女子相約在台南市一家汽車旅館見面，他以紙杯沖泡旅館房間內免費提供之奶茶包，並摻入透過網路購入摻有gamma-Butyrolactone（GBL）成分之藥水。

她抵達該汽車旅館進入房間後，李男先給付雙方約定之性交易對價3500元，她收取後，李將摻有藥水之奶茶供她飲用，她不疑有他而喝下一口，隨即受藥力影響出現頭暈等症狀，乃進入該房間廁所內嘔吐，隨即失去意識，不能抗拒。

李男將她扶入房間內床鋪上，褪去她衣、裙，並撕開甲女內褲、絲襪加以性侵後，搜尋她背包內之財物，將現金8000元及身分證、健保卡、信用卡、金融卡等物之零錢包取走，騎乘機車逃離現場。

台南高分院考量李男犯後迄未能與被害人達成和解，賠償其損害或得其諒解，顯見惡性非輕，惟念他犯後坦認全部犯行，表示認錯，顯見其並非全無悔意，判刑10年6月，他提上訴，遭最高法院駁回確定。

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