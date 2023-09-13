日本傑尼斯事務所日前承認已故創辦人強尼喜多川性侵旗下男藝人並致歉，麥當勞等昨天跟進部分企業，宣布將不續約廣告合約。而傑尼斯事務所也撤掉公司入口處創辦人的畫像。

日本每日新聞報導，12日已知傑尼斯事務所位於東京都港區的總公司，已經撤走原本展示在入口處的強尼喜多川的大型肖像畫。

這幅大型肖像畫長2.2公尺、寬1.6公尺，是傑尼斯事務所旗下男團「嵐」的成員大野智2020年為了個人展覽創作的作品，於展覽結束後被放在傑尼斯總公司的大廳，成為總公司的「門面」迎接來客。

而強尼喜多川性侵案被廣泛報導後，相關人士透露，「以現在的狀況不可能放置傑尼喜多川的肖像畫，而撤走畫像也是象徵著切割強尼喜多川吧」。

位於東京、擁有逾百年歷史的帝國劇場中，強尼喜多川生前使用過的演員休息室，在他過世後被稱為「強尼的房間」，一直以來被拿來當作舞台劇演員在公演前後聚集的場所。

帝國劇場目前正在上演傑尼斯事務所出品的舞臺劇作品，已知帝國劇場目前不設置這種休息室。位於銀座的新橋演舞場，也決定採取相同措施。

傑尼斯事務所7日召開記者會，承認已故創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人並道歉後，多間企業陸續決定不跟傑尼斯事務所更新代言合約，或起用旗下藝人代言新的廣告。

日本麥當勞12日宣布，廣告合約到期後將不會與傑尼斯事務所更新合約。而所屬傑尼斯的木村拓哉，參與了日本麥當勞的電視廣告拍攝。

日本麥當勞表示「不能容忍任何侵犯人權的行為」。

日本日用品龍頭廠商花王公司，12日表示將停止使用有傑尼斯事務所旗下藝人的廣告。日本大型製藥公司第一三共也在同天表示，若傑尼斯事務所不採取對受害者的救濟措施等，現在的合約到期後將不再簽訂新合約。

東京海上日動火災保險公司日前決定，將不會與事務所旗下藝人更新合約；日本日產汽車、朝日集團控股公司、麒麟控股公司，也決定不請傑尼斯事務所的藝人代言新的廣告或促銷活動。