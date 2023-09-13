傑尼斯事務所近期深陷創辦人強尼喜多川的性醜聞風波中，即便於本月7日召開記者會，向社會大眾致歉，並宣布由東山紀之接任社長位置，相關爭議仍持續延燒，不僅新任社長的黑料屢屢被挖出，更有多家諸如麥當勞、日產汽車等公司宣布「未來將不再與傑尼斯所屬藝人簽訂合約」，連天王木村拓哉都未能倖免。對此，傑尼斯於稍早前緊急發出聲明。

傑尼斯創辦人強尼喜多川的性醜聞事件至今仍持續延燒，雖然該公司已於7日召開記者會向社會大眾道歉，但由於新任社長東山紀之當時在記者會上的種種說法，並未獲得社會大眾的認可，除了由受害者組成之「傑尼斯性侵問題當事人會」發聲批評，多家日本公司也多以「無法容忍任何侵害人權的行為」為由，不再與傑尼斯旗下藝人續約或是簽訂新約。

此外，新任社長東山紀之的黑歷史也屢被媒體挖出，綜合《日刊現代》、《週刊文春》等日媒報導，他日前才被挖出有「逼人吃自己香腸」、「腳踩其他練習生下體」等舉動，而今(13日)又有一名曾是小傑尼斯的練習生出面控訴，稱當時住在集體宿舍時，強尼喜多川溜進房間選中他並開始做出「侵犯」舉動，而當時東山紀之便睡在自己的旁邊，「說不知道我正在被侵犯絕對是騙人的！」對此，週刊也向傑尼斯事務所求證相關爆料的真實性，對方僅回應，「不記得了。」

面對外界的種種抨擊聲浪，傑尼斯事務所於今日稍早在官網上發出以「已故創辦人強尼喜多川性侵事件的損害賠償及防止再次發生措施」為題的聲明，其內容指出傑尼斯將設立「受害人救濟委員會」，並以獨立運作的方式負責處理賠償事宜，而受害者們可以書面方式向傑尼斯求償。此外，為了預防相關事件再度發生，傑尼斯也將邀請外部專家強化公司培訓以及制度改善等。

另外，傑尼斯事務所也於文末中強調會積極與媒體、廣告商和其他利益相關者積極對話，以落實人權的保證，並強調：「我們將盡最大努力挽回失去的信任，明年所有廣告演出費和節目出場費將全部支付給藝人本人，我們不會收取『作為娛樂製作公司』的報酬。」並再度向受害者們致歉。

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