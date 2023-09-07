日本知名偶像經紀公司傑尼斯事務所，其已故創辦人喜多川強尼今年深陷性醜聞風波，原社長藤島茱莉景子、接任社長東山紀之也於今(7)日召開記者會道歉。此外，先前有日媒曝光旗下天王木村拓哉或打算出走自立門戶，而今他也在記者會後更新社群，看似在回應此則傳聞。

此前據日媒《東京體育報》報導，有知情人士表示，由於傑尼斯的性侵風波爆發後，無力推出新團，也會使旗下藝人深陷風波之中而不願留在公司。對此，身為傑尼斯天王之一的男星木村拓哉，也被傳出因擔憂自己和小女兒的事業受到影響而決定出走的消息。

事實上，木村拓哉於昨(6)日已在社群上更新一則貼文，透露自己有聽到各種聲音，並寫下：「但會相信自己、團隊，繼續向前邁進。」此外，今日在傑尼斯承認創辦人性侵旗下藝人、工作人員一事，並宣布接任社長是東山紀之的記者會後，木村拓哉也再度更新社群，曬出一張擺著敬禮手勢的照片，並引用了強尼喜多川的名言：「表演必須繼續(show must go on)。」此舉看似在對「出走傳聞」做出表態。

此外，在傑尼斯的記者會上，東山紀之透露自己事前有和傑尼斯的幾位「台柱」藝人，包括木村拓哉、井之原快彥、國分太一等人進行談話，並希望幾人對他的接任表示支持，而東山紀之也在記者會上直言：「自己有成為新社長的決心，但成為新任社長還需要所有人的同意。」看似已做好改革傑尼斯的準備。

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