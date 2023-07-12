傑尼斯事務所的已故創辦人強尼喜多川進期深陷性侵旗下藝人的醜聞風波中，相關消息更引起日本社會的重視，首相岸田文雄日前也承諾召開部長級會議，針對兒童的性犯罪問題進行討論。而今(12日)日媒更爆出聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）也將調查此事。

據日媒《共同社》報導，有位知情人士透露聯合國人權理事會中的「工商業與人權(Business and Human Rights)」作業小組將於7月底飛往日本，在東京、大阪等地調查強尼喜多川的事件，採訪受害者及相關人士以了解案情。而調查資料將上呈給理事會，且會在明年7月提出的綜合調查報告中，與其他人權議題一併提及，給予日本政府改善建議。

消息曝光後，也引起日本民間的重視，不少網友們留言指出：「這個問題在全世界都是相當嚴重的犯罪，從保護兒童人權的層面上來看，強尼喜多川的事件應得到妥善調查，希望第三方委員會能給予一個具有足夠說服力的說法」、「希望聯合國來調查，就表示我們對於媒體及政府的不信任，但另一方面我仍希望這件事能夠被正視。」

事實上，強尼喜多川的醜聞事件被BBC以紀錄片的形式揭露，且前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」也以記者會的方式痛訴自己遭遇到的「伸狼爪」事件，才使相關事件引起日本社會的關注，該風波也讓傑尼斯現任董事藤島茱莉景子(藤島ジュリー景子)向社會大眾致歉，公司事後也成立調查小組，負責調查強尼喜多川的事件，並預防類似事件再度發生。然而，由於傑尼斯的官方說法看似避重就輕，且堅稱過往對相關事件毫不知情，引發日本輿論的抨擊聲浪。

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