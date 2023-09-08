美國男星丹尼馬斯特森（Danny Masterson）以美國喜劇《70年代秀》（That '70s Show）走紅，卻在2017年的「MeToo」事件中被指控下藥性侵，而洛杉磯法院陪審團在6月時裁定他罪名成立後，法院昨（7）日正式宣判30年有期徒刑至終身監禁。

丹尼馬斯特森在2017年被3名女性指控性侵，分別於2001年至2003年間，在自家豪宅內下藥性侵，雖然他在法庭上堅稱自己無罪，但陪審團聽取證人證詞後，認定他先餵食毒品再性侵，而法院昨（7）日也正式宣布判處馬斯特森30年有期徒刑至終身監禁。

BREAKING: “That ’70s Show” actor Danny Masterson has been sentenced to 30 years to life in prison for the rapes of two women two decades ago. https://t.co/ZpTsibTbcV — The Associated Press (@AP) September 7, 2023

此外，被害女性的律師也在馬斯特森定罪後向《BBC》發布聲明，表示這些提出指控的女性很勇敢，「她們挺身而出參與了2起殘酷的刑事審判，展現了巨大的勇氣。儘管她們持續受到騷擾及恐嚇，仍勇敢出面追究犯罪者的責任」。

事實上，丹尼馬斯特森在2000年間因出演《70年代秀》而爆紅，雖然在2017年被指控性侵後，他矢口否認，仍遭到好萊塢封殺。

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