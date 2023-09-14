參選總統的鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布，他的副手是藝人隋棠的婆婆、歌手賴佩霞，消息一出立刻引發熱烈討論。對此，國民黨前立委陳學聖調侃，或許在郭台銘眼中，只要砸錢就會有大卡司和好票房，但最後結果會如何，「就看看實際票房囉！」

陳學聖今在臉書發文表示，郭台銘找賴佩霞搭檔副手，算是另類的「塵埃落定」。他指出，過往歷屆總統選舉，不論藍綠或獨立候選人，副總統人選在被選中前，在社會上早已因長年投入專業領域，而享有一定的清譽聲望，如前副總統呂秀蓮、法務部前部長王清峰和勞委會前主委王如玄等人。

陳學聖認為，賴佩霞是個敬業的好演員，也演過政治相關的戲，郭台銘選擇賴當搭檔，一定有他的考量，但畢竟這只是戲，佈景一拆，演員還是要抽離角色，回到真實的自我。他稱，或許在郭台銘的眼中，政治「哪有什麽專業」，只要砸錢，就像拍電影一樣有大卡司、好劇本、導演、場景和特效，票房也一定會好。

陳學聖坦言，現在包圍郭台銘的，多是公關公司，給郭的，也多是虛擬實境，似真幻真，但是否是真，「就看看實際票房囉！」