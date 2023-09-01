選對冷氣，省電超有感。一名女網友表示，往年家裡夏季電費2個月約7千至1萬元不等，今年換了4台一級變頻冷氣，其他家電正常使用，這次電費竟只要1617元，讓她又驚又喜。有網友看了直呼「是真的」，表示也因換了冷氣電費從8千多掉到1千多，「有換真的有差」。

一名女網友在「爆廢公社」社團貼出電費帳單，這期只要1617元，由於家裡前陣子換了一級變頻冷氣，她好奇查了往年家中電費，夏天大約都要7千至1萬元不等，沒想到換冷氣竟省下這麼多電費。

原PO列出家中電器使用狀況，客廳冷氣24小時開著，臥室3台冷氣一天各開約10小時；18公斤變頻洗衣機及烘衣機一周使用3次；680公升變頻冰箱每天開關門至少20次；另外微波爐、烤箱、開飲機、電視機皆正常使用。

許多網友看了都驚呼「換冷氣的錢2、3年後就回本了」、「有這麼誇張嗎」、「會不會是抄表抄錯？」也有網友有感表示「是真的，之前電費8千多，換冷氣變1千多，有換真的有差！」

內行人則解釋，「電費便宜是對照去年度數給予節電獎勵，明年電費就正常算了」、「因為妳才剛換新冷氣，有節能獎勵，等節能獎勵扣完了，才是真正電費的開始。」