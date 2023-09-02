花蓮縣瑞穗鄉是全台文旦柚重要產區之一，今年總產量約2萬公噸，堪稱大豐收，隨颱風上月底相繼而來，農友趕緊搶收，目前已採收4成5。（羅亦晽攝）

花蓮縣瑞穗鄉是全台文旦柚重要產區之一，今年總產量約2萬公噸，堪稱大豐收，目前已採收4成5，隨海葵颱風逼近，部分農友今上午趁風雨前夕趕緊搶收，並希望路徑持續南修，讓傷害降到最低。花蓮縣府鼓勵柚農參加外銷，即日起祭出每公斤1元的獎勵補助，盼提升產業附加價值。

目前正值花蓮文旦柚產季卻接連遇到颱風，柚農擔心柚果碰到雨水，破壞表面油胞，導致賣相不佳，自上月底開始陸續跟時間賽跑搶收，除聘請工人外，農業部也協調鄰近農業師傅支援，農會則協請自強外役監，調用50、60人力加入採收工作。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，瑞穗鄉文旦柚自上月底迄今已採收4成5，雖然海葵颱風持續往台灣逼近，且路徑不斷南修，但還是有農友今天一早把握風雨還沒來臨時先採收，也有人在觀望，預計颱風後搶收，不過大家仍持續用「念力」影響路徑，希望颱風最後能從巴士海峽海域通過，將傷害降到最低。

縣府農業處為拓展花蓮文旦柚競爭力，響應農業部農產品拓銷獎勵等相關計畫，今年主動加碼縣內農友和農民團體，如產銷班、農會、農業合作社等文旦柚供貨單位獎勵補助，只要在農糧署「外銷作物生產供應鏈系統」中完成登錄並通過縣府的審查，確實提供文旦柚予合法設立並具進出口資格的外銷業者做外銷使用，即可申請補助。

農業處說，補助金額將依供應外銷的文旦柚數量計算，每公斤補助1元，即日起至11月15日止受理申請，申請文件需送交農業處農產運銷科或所在地農會代收轉交，希望能藉此提升產業附加價值，促進花蓮農業長期發展。

黃盛皇說，縣府祭出的獎勵對柚農多少都有幫助，目前花蓮文旦柚市場，除國內銷售，外銷至日本、新加坡及香港等地，今年也成功開發新市場菲律賓，若未來可行將持續向外拓展市場。另外，格外品部份已請農糧署協助加工，若數量增加亦會持續申請。