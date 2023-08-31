台灣汽車市場前7月總銷量27.1萬台，新車市場交車量持續熱絡且銷量穩定成長，銷量年提升15.85%。然而台灣受通膨及主要國家升息所帶來的影響尚未完全減緩，終端需求仍疲軟，綜合考量各項因素，全年台灣汽車銷量預估維持42.5萬台。

大陸汽車市場前7月總銷量為1562.6萬台，年上升7.9%，其中乘用車銷量1336.8萬台，年上升6.7%，因逢傳統汽車市場淡季，生產及銷售趨緩。而雖然目前大陸整體經濟復甦力道趨緩，但大陸政府持續推廣提振汽車消費的政策，2023年中國大陸整體汽車市場預估銷量維持2760萬台。

新店裕隆城商業區開發進度，裕隆說明，商場目前持續進行室內店鋪裝修工程，訂於2023年9月正式開幕。

裕隆上半年營業收入年增加17.91億元或5%，主係裕融企業應收帳款收買及分期付款銷貨業務穩定成長，其營收年增加27.81億元；杭州裕捷下降7.10億元，主係去年度杭州裕隆大樓完工銷售，收益認列在去年度所致。上半年稅前淨利年增加339%，主係新安東京去年發生防疫保單理賠損失提列影響，且於今年度無此事項。裕隆今年上半年EPS達2.35元。

裕隆合併負債比為79%，如不含裕融企業承作融資業務短期借款及應付短期票券等金額後，負債比為48%。

裕隆營業活動淨現金減少93.9億元，現金流出方面：主係裕融企業營業放款業務成長，應收票據及帳款淨增加99.27億元、格上租賃車資產淨增加51.46億元、佣金產生之成本增加16.8億元；存貨增加11.75億元；支付之利息與所得稅增加38.21億元，現金流入方面：合併利息收付數淨增加120.7億元。

裕隆投資活動淨現金減少57.42億元，現金流出方面：為穩健新安東京產險經營，裕隆及裕融(9941)分別對其現增37.25億元、13.61億元、固定資產淨增加7億元；現金流入方面：子公司減資退回股款1.14億元。

籌資活動淨現金增加244億元，現金流出方面：主係長短期借款淨減少189.68億元；現金流入方面：主係應付短期票券淨增加285.63億元、裕隆現金增資增加47.6億元、本期發行公司債淨增加72.9億元，及出售裕融甲特特別股現金增加26.37億元。