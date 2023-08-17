有意報考國家考試的民眾注意了！考選部今天公布明年國家考試期程，報考人數較多的初等考試在明年1月6日舉行，普考7月5日至6日、高考三級7月7日至9日。其中電腦化測驗次數變多，由3次增加為6次；初考、高普考試、第一次及第三次護理師考試等4項考試增設考區，並賡續辦理三次護理師考試，以回應人力需求。

考選部今天在考試院會，提報「113年度國家考試期日計畫規劃情形」並公布，各項考試訊息即日起可至考選部全球資訊網查詢。

考試院長黃榮村表示，為擴大電腦化測驗，自110年起，考試院與考選部共組電腦試場認證行動團隊，在積極廣邀大專校院及高中職校參加電腦化測驗試場認證的努力下，電腦化測驗總座位數已達近1萬2千席。

他說，自明年起將擴大辦理電腦化測驗，除原有3次考試外，納入護理師及營養師2個類科後而增至6次，是近三年來變動幅度最大的一年。

考選部在報告中指出，明年初等考試增設澎湖、金門、馬祖三考區；高普考試增設苗栗及雲林兩考區；第一次及第三次護理師考試納入電腦化測驗後增設新竹考區，有意報考的民眾屆時可留意相關報名資訊。

考選部強調，國家考試是招募國家、社會所需人才的重要管道之一，各項考試類科（別）多元廣泛，請有志加入公職行列或取得專業證照之民眾把握良機，踴躍報考。